Виталий Мутко: Не стал бы говорить, что матч ЦСКА – «Спартак» – главный матч года

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

- Я бы не стал говорить, что это главный матч года, потому что интересных матчей было очень много, они все главные. Вывеска очень хорошая, жду соответствующей игры. ЦСКА набрал ход, очень мощно играет, и «Спартак» тоже на ходу, несмотря на поражение в Ростове. Ожидаю хорошего качества игры.

Соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника. В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества, хочется, чтобы этот матч тоже таким получился, - передает слова Мутко ТАСС.

Добавим, что после 25 туров «Спартак», набрав 57 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА отстает от красно-белых на семь очков.