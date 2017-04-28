Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Локомотив (мол)1 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Теннис  Контавейт3:6, 4:6Шарапова
Футбол  Байер0 : 2Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Не стал бы говорить, что матч ЦСКА – «Спартак» – главный матч года

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

- Я бы не стал говорить, что это главный матч года, потому что интересных матчей было очень много, они все главные. Вывеска очень хорошая, жду соответствующей игры. ЦСКА набрал ход, очень мощно играет, и «Спартак» тоже на ходу, несмотря на поражение в Ростове. Ожидаю хорошего качества игры.

Соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника. В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества, хочется, чтобы этот матч тоже таким получился, - передает слова Мутко ТАСС.

Добавим, что после 25 туров «Спартак», набрав 57 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА отстает от красно-белых на семь очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сможет ли ЦСКА обыграть «Спартак»? (ОПРОС)30 апреля ЦСКА на своем поле примет «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России.Александр Бубнов: В матче ЦСКА – «Спартак» ставлю на ничьюФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком». Он считает, что матч закончится вничью.Миодраг Божович: Расстраивался, когда трибуны в Черкизово не заполнялисьГлавный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович призвал болельщиков посетить домашний матч 26-го тура «Локомотив» - «Рубин».«Зенит» – «Терек». Увеличилось количество бесплатных автобусных маршрутов до стадионаВ день матча 26-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Тереком» между стадионом «Санкт-Петербург», на котором пройдет встреча, и четырьмя станциями метро будут ходить бесплатные автобусы.«Зенит» заинтересовался нападающим сборной ИсландииПредставители «Зенита» начали переговоры о покупке 27-летнего нападающего «Маккаби» из Тель-Авива Видара Эрн Кьяртанссона.Олег Корнаухов: ЦСКА может попытаться зацепиться за чемпионствоБывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России между армейцами и «Спартаком.Вратарь Медведев лучший игрок «Ростова» в матче с «Уфой»На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего игрока команды в матче с «Уфой» (1:0).Александр Мостовой: «Спартак» обязан выиграть три матча, этого будет достаточноБывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.«Спартак» не станет чемпионом. Шесть событий, которые произойдут в праздники«Спартак» не станет чемпионом. Шесть событий, которые произойдут в праздникиОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин заглянул в будущее. Вот что нас ждет в первой декаде мая.Герой мемов и чемпион России. Кто будет тащить «Томь» в матче с «Зенитом»Герой мемов и чемпион России. Кто будет тащить «Томь» в матче с «Зенитом»Доказываем, что за «Томь» играют не только школьники, но и очень серьезные ребята.Роман Бабаев: Верю, что в следующем сезоне мы выйдем в весеннюю часть еврокубковГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферной активности клуба в межсезонье, а также выразил надежду на выход армейцев в следующем сезоне в весеннюю часть еврокубков.Семин оштрафован на 30 тысяч рублей и дисквалифицирован условноВ пятницу, 28 апреля, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.Что ты знаешь о главном московском дерби? ТестЧто ты знаешь о главном московском дерби? ТестНасколько хорошо ты знаешь историю дерби? Тест от «Советского спорта».Дмитрий Медведев назвал удивительной ситуацию с тремя удаленными игроками «Урала»Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России по футболу и, в частности, матч «Зенит» – «Урал» (2:0).Николай Зайцев: Если бы я сыграл, как Рамос с «Баварией», Гаджиев отправил бы меня в НовороссийскЗащитник пермского «Амкара» Николай Зайцев поделился впечатлениями от работы под руководством Гаджи Гаджиева.Андрей Новосадов: В 98-м у нас действительно была армейская бандаБывший вратарь ЦСКА рассказал «Советскому спорту» о боевом настрое команды перед победным матчем со Спартаком (4:1), который состоялся в 1998-м году.«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутри«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутриПереводчик Валерий Рудковский объяснил, почему тренер «Зенита» так и не понял Россию и рассказал уникальные истории из жизни команды.Мигель Данни в третий раз стал отцомПолузащитник «Зенита» Мигель Данни в третий раз стал отцом.Валерий Масалитин: «Локомотив» дал ЦСКА сыграть. Посмотрим, даст ли «Спартак»Валерий Масалитин: «Локомотив» дал ЦСКА сыграть. Посмотрим, даст ли «Спартак»Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим ЦСКА и «Спартака» Валерием Масалитиным.«Зенит» – «Терек». Билеты на матч стоят от 300 рублейНачалась продажа билетов на матч 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тереком».
Футбол
«Зенит» – «Терек». Увеличилось количество бесплатных автобусных маршрутов до стадиона
Футбол
Виталий Мутко: Не стал бы говорить, что матч ЦСКА – «Спартак» – главный матч года
Волейбол
«Газпром» создаст в Петербурге волейбольный «Зенит»
Водное поло
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» вышел в финал Евролиги
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости