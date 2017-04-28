«Зенит» – «Терек». Увеличилось количество бесплатных автобусных маршрутов до стадиона

В день матча 26-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Тереком» между стадионом «Санкт-Петербург», на котором пройдет встреча, и четырьмя станциями метро будут ходить бесплатные автобусы.

Доехать до стадиона можно будет от станций «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская» и «Площадь Восстания». После матча до станции «Площадь Восстания» автобус ходить не будет.

Напомним, матч состоится 7 мая в Петербурге и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Зенит» занимает третье место в РФПЛ, отставая на одно очко от ЦСКА и на восемь от «Спартака». «Терек» с 36 баллами идет на шестом месте.