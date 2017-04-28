«Реал» аннулировал абонементы 635 болельщиков за перепродажу билетов на матч с «Барселоной»
Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о том, что
635 абонементов на сезон аннулированы. Это связано с тем, что болельщики нарушили
правила использования абонемента.
Сообщается, что указанные болельщики перепродали другим людям
билеты на матч с «Барселоной». Перепродажа билетов третьим лицам запрещена
клубом. Таким образом, эти болельщики не смогут посещать матчи команды в этом
сезоне. Более того, они могут быть исключены из числа членов клуба.
Напомним, что «Реал» дома уступил «Барселоне» со счетом 2:3. Во
время матча на некоторых местах, где обычно сидят болельщики «Реала»,
находились болельщики «Барселоны».
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