«Реал» аннулировал абонементы 635 болельщиков за перепродажу билетов на матч с «Барселоной»

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о том, что 635 абонементов на сезон аннулированы. Это связано с тем, что болельщики нарушили правила использования абонемента.

Сообщается, что указанные болельщики перепродали другим людям билеты на матч с «Барселоной». Перепродажа билетов третьим лицам запрещена клубом. Таким образом, эти болельщики не смогут посещать матчи команды в этом сезоне. Более того, они могут быть исключены из числа членов клуба.

Напомним, что «Реал» дома уступил «Барселоне» со счетом 2:3. Во время матча на некоторых местах, где обычно сидят болельщики «Реала», находились болельщики «Барселоны».