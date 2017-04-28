Миодраг Божович: Расстраивался, когда трибуны в Черкизово не заполнялись

Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович призвал болельщиков посетить домашний матч 26-го тура «Локомотив» - «Рубин».

- Моя фраза о болельщиках, уехавших на дачу? Ее потом припоминали, даже называли крылатой. Но я не вижу в ней ничего оригинального. Я не шутил, а грустил. Расстраивался, когда трибуны в Черкизово не заполнялись. Иногда мне казалось, что время матчей назначают неудачное: то рано, то поздно. Понятно, что проблемы посещаемости футбольных матчей глубже. И если связаны с временем проведения или погодой, то не в первую очередь.

Программа развлечений перед матчем с «Рубином»? Чем больше развлечений для зрителей, тем лучше. Давайте, двигайтесь на стадион. Но самое главное – шашлыки. Будь я болельщиком, приезжал бы на стадион пораньше. Угощения, обсуждение с другими болельщиками… На футбол нельзя опаздывать, его надо предвкушать. Матч начнется днем, так что вечером все успеют добраться на дачу, - передает слова Божовича официальный сайт железнодорожников.

Напомним, что Божович возглавлял «Локомотив» в период с 2014 по 2015 год.