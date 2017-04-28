Льюис Хэмилтон: Первый день в Сочи был очень трудным для нас

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, третий и четвертый результат.

«Очень трудный день для нас. Нам удалось выполнить все, что было запланировано. Но что касается баланса, то на длинной серии кругов «Феррари», кажется очень, очень быстра. Поэтому нам нужно подумать, как можно улучшить наш темп. Тем не менее, уик-энд только начался.

Есть некоторые проблемы в работе шин, поэтому легко выйти за пределы температурного окна. Но когда они работают, все в порядке», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Формула-1

Гран-при России

Вторая практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.34,120 (36 кругов)

2. Кими Райкконен («Феррари») +0,263 (36)

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,670 (36)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,709 (34)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,420 (15)

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,790 (26)

7. Фелипе Масса («Уильямс») +2,141 (39)

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,209 (38)

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,386 (31)

10. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,480 (38)

11. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,534 (39)

12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,645 (27)

13. Джолион Палмер («Рено») +2,651 (22)

14. Ромен Грожан («Хаас») +2,919 (31)

15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,963 (36)

16. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,005 (25)

17. Даниил Квят («Торо Россо») +3,180 (35)

18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,321 (30)

19. Ланс Стролл («Уильямс») +3,627 (36)

20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,699 (29)