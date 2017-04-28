Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Локомотив (мол)1 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Теннис  Контавейт3:6, 4:6Шарапова
Футбол  Байер0 : 0Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Льюис Хэмилтон: Первый день в Сочи был очень трудным для нас

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, третий и четвертый результат.

«Очень трудный день для нас. Нам удалось выполнить все, что было запланировано. Но что касается баланса, то на длинной серии кругов «Феррари», кажется очень, очень быстра. Поэтому нам нужно подумать, как можно улучшить наш темп. Тем не менее, уик-энд только начался.

Есть некоторые проблемы в работе шин, поэтому легко выйти за пределы температурного окна. Но когда они работают, все в порядке», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Формула-1
Гран-при России
Вторая практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.34,120 (36 кругов)
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,263 (36)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,670 (36)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,709 (34)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,420 (15)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,790 (26)
7. Фелипе Масса («Уильямс») +2,141 (39)
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,209 (38)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,386 (31)
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,480 (38)
11. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,534 (39)
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,645 (27)
13. Джолион Палмер («Рено») +2,651 (22)
14. Ромен Грожан («Хаас») +2,919 (31)
15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,963 (36)
16. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,005 (25)
17. Даниил Квят («Торо Россо») +3,180 (35)
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,321 (30)
19. Ланс Стролл («Уильямс») +3,627 (36)
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,699 (29)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валттери Боттас: Я доволен балансом машины, но в квалификационном режиме мы должны прибавитьПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, второй и третий результат.Даниил Квят: Машине не хватает скорости, она не работает должным образомРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты второй практики Гран-при России, по итогам которой 23-летний гонщик занял 17-е место.Себастьян Феттель: По итогам первых тренировок можно сделать неправильные выводыПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты второй практики Гран-при России, по итогам которой немец занял первое место.Феттель показал лучшее время во второй практике Гран-при России, Квят – 17-йФеттель показал лучшее время во второй практике Гран-при России, Квят – 17-йНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время во второй практике Гран-при России.Сергей Сироткин: Безусловно, расстроился из-за схода, но у каждой медали есть обратная сторонаРезервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, заменявший в первой практике Гран-при России Нико Хюлькенберга, прокомментировал свой сход на втором круге.Кристиан Хорнер: У Квята может появиться шанс вернуться в «Ред Булл»Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о шансах пилота «Торо Россо» Даниила Квята вернуться в австрийскую команду.Берни Экклстоун: Гран-при России – один из моих любимых этапов в календаре Формулы-1Бывший исполнительный директор Формулы-1 Берни Экклстоун назвал Гран-при России одним из любимых этапов «королевских гонок».У Райкконена лучшее время в первой практике Гран-при России, Квят – 11-й, Сироткин – не финишировалУ Райкконена лучшее время в первой практике Гран-при России, Квят – 11-й, Сироткин – не финишировалПилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в первой практике Гран-при России.Сироткин не смог завершить практику Гран-при России из-за проблем с моторомРезервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, заменивший Нико Хюлкенберга в первой свободной практики Гран-при России, не смог завершить заезд из-за проблем с мотором.Виталий Петров: Если Квят заедет в Сочи в десятку, это уже будет победаБывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров высказался о том, на какой результат может рассчитывать пилот «Торо Россо» Даниил Квят на Гран-при России в Сочи.Даниил Квят: Домашний Гран-при – привилегия для любого гонщикаПилот «Торо Россо» Данииил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Сочи.Себастьян Феттель: От «Мерседеса» стоит ждать сильного выступления, другой расклад окажется неожиданнымНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России.Виталий Петров: Обязательно приду на свою трибуну в СочиПервый российский пилот Формулы-й Виталий Петров рассказал о предстоящем Гран-при, который пройдет в Сочи.Сергей Сироткин: Новыми болидами «Формулы-1» управлять сложнееРезервный пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал о технологических изменениях в «Формуле-1».Льюис Хэмилтон: Трасса в Сочи достаточно плоская. Хотелось бы, чтобы она меняла высотуПилот команды «Мерседес Льюис Хэмилтон накануне Гран-при России поделился своим мнением о трассе в Сочи.Хэмилтону подарили балалайку на пресс-конференции перед Гран-при РоссииНа пресс-конференции накануне Гран-при России пилоту команды «Мерседес» Льюису Хэмилтону подарили балалайку.Льюис Хэмилтон: Не думаю, что погода в Сочи создаст проблемыПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего четвертого этапа чемпионата в «Формуле-1», который пройдет в Сочи.Квят опубликовал фото нового шлема для Гран-при РоссииРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят опубликовал в твиттере фото нового шлема. Он сделан специально для Гран-при России.Даниил Квят: «Торо Россо» прибавляет с каждым этапомПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при России.Даниил Квят: Я готов сняться в 11-й части фильма «Форсаж»Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят рассказал о своем отношении к фильмам серии «Форсаж».
Футбол
«Зенит» – «Терек». Увеличилось количество бесплатных автобусных маршрутов до стадиона
Футбол
Виталий Мутко: Не стал бы говорить, что матч ЦСКА – «Спартак» – главный матч года
Волейбол
«Газпром» создаст в Петербурге волейбольный «Зенит»
Водное поло
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» вышел в финал Евролиги
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости