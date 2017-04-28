Алексей Миранчук: Мы идем от матча к матчу. Сейчас «Рубин», затем – Сочи

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России.

– Бытует мнение, что для «Локомотива» Кубок России теперь важнее чемпионата…

– Я слышал такое, и не раз. Подобные высказывания вызывают у меня недоумение. Получается, люди могут себе представить ситуацию: наш футболист где-то пожалеет себя, не побежит, держа в уме финал Кубка. Но ни один из нас не простит себе такого отношения, и будет спрос с тренеров, одноклубников. Разделения не существует, мы идем от матча к матчу. Сейчас «Рубин», затем – Сочи.

– Сочи, где пройдет финал Кубка, ассоциируется у вас с малой родиной?

– Да, потому что это Краснодарский край, где мы с братом родились. И с академией «Локо» там были. В Сочи выиграли чемпионат России с командой 1995 года рождения. Недавно за сборную довелось сыграть. Стадион «Фишт» очень понравился. Дренаж великолепный, трава чудесная, я такого газона еще никогда не видел. И климат такой хороший. Надеюсь, до 2 мая ничего не поменяется, - приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что в финале Кубка России «Локомотив» встретится с «Уралом». Встреча пройдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 18:45 по московскому времени.