Александр Бубнов: В матче ЦСКА – «Спартак» ставлю на ничью

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком». Он считает, что матч закончится вничью.

«Дерби, от исхода которого будет зависеть многое. ЦСКА нельзя терять очки, но и «Спартаку» опасно подпускать конкурента. Мне кажется, что Каррера выберет на игру оборонительную тактику, закроется. ЦСКА неплохо выглядит физически, но неизвестно, сыграет ли Дзагоев. У «Спартака» может вернуться Зе Луиш. Поставлю на ничейный исход. Прогноз – 1:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.