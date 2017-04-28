Александр Бубнов: В матче ЦСКА – «Спартак» ставлю на ничью
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от
матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком». Он считает, что
матч закончится вничью.
«Дерби, от исхода которого будет зависеть многое. ЦСКА нельзя
терять очки, но и «Спартаку» опасно подпускать конкурента. Мне кажется, что
Каррера выберет на игру оборонительную тактику, закроется. ЦСКА неплохо
выглядит физически, но неизвестно, сыграет ли Дзагоев. У «Спартака» может
вернуться Зе Луиш. Поставлю на ничейный исход. Прогноз – 1:1», -
цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля и начнется в 17:00
по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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