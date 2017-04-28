Андрей Канчельскис: Разве при Моуринью нельзя играть в атакующий футбол?

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити» (0:0)в рамках 26-го тура английской премьер-лиги.

- Манчестерское дерби, конечно, разочаровало. Голов не было. Думаю, что при Моуринью в следующем сезоне игра «МЮ» будет более атакующей. А что, при Моуринью нельзя играть в атакующий футбол? Думаю, что можно, если будут хорошие приобретения.

Атмосфера матча? Дерби есть дерби, мы перед матчем однажды даже заехали в гостиницу. Фергюсон нас завёз. До этого мы никогда этого не делали. Естественно, «МЮ» настраивался на этот матч как на особенный и в те времена. Престижно обыграть команду из своего города, - передает слова Канчельскиса «Спорт FM».

Напомним, что «Манчестер Сити» с 65 очками занимает четвертое место. У «Юнайтед» на очко меньше и пятое место.

