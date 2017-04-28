Evil Geniuses выбила Thunderbirds с The Kiev Major
Коллектив Evil Geniuses прошел в четвертьфинал турнира The Kiev Major.
В 1/8 финала «злые гении» обыграли Thunderbirds со счетом 2:0. В четвертьфинале EG сразится с победителем пары Team Secret - SG e-sports.
Thunderbirds заняла 9-16 место и получила 62 500 долларов.
Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.
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