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Валттери Боттас: Я доволен балансом машины, но в квалификационном режиме мы должны прибавить

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, второй и третий результат.

«Мы изучали поведение шин на длинных и коротких сериях кругов. Кажется, нам нужно еще поработать для того, чтобы добиваться максимума от Ultrasoft на одном быстром круге. Но, конечно, не нужно забывать о гонке. Мы неплохо начали гоночный уик-энд. Я доволен балансом машины, но в квалификационном режиме мы должны прибавить», - цитирует Боттаса Autosport.

Формула-1
Гран-при России
Вторая практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.34,120 (36 кругов)
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,263 (36)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,670 (36)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,709 (34)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,420 (15)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,790 (26)
7. Фелипе Масса («Уильямс») +2,141 (39)
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,209 (38)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,386 (31)
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,480 (38)
11. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,534 (39)
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,645 (27)
13. Джолион Палмер («Рено») +2,651 (22)
14. Ромен Грожан («Хаас») +2,919 (31)
15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,963 (36)
16. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,005 (25)
17. Даниил Квят («Торо Россо») +3,180 (35)
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,321 (30)
19. Ланс Стролл («Уильямс») +3,627 (36)
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,699 (29)

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