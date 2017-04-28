Валттери Боттас: Я доволен балансом машины, но в квалификационном режиме мы должны прибавить

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, второй и третий результат.

«Мы изучали поведение шин на длинных и коротких сериях кругов. Кажется, нам нужно еще поработать для того, чтобы добиваться максимума от Ultrasoft на одном быстром круге. Но, конечно, не нужно забывать о гонке. Мы неплохо начали гоночный уик-энд. Я доволен балансом машины, но в квалификационном режиме мы должны прибавить», - цитирует Боттаса Autosport.

Формула-1

Гран-при России

Вторая практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.34,120 (36 кругов)

2. Кими Райкконен («Феррари») +0,263 (36)

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,670 (36)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,709 (34)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,420 (15)

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,790 (26)

7. Фелипе Масса («Уильямс») +2,141 (39)

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,209 (38)

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,386 (31)

10. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,480 (38)

11. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,534 (39)

12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,645 (27)

13. Джолион Палмер («Рено») +2,651 (22)

14. Ромен Грожан («Хаас») +2,919 (31)

15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,963 (36)

16. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,005 (25)

17. Даниил Квят («Торо Россо») +3,180 (35)

18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,321 (30)

19. Ланс Стролл («Уильямс») +3,627 (36)

20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,699 (29)