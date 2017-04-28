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Антонио Конте: В конце сезона все матчи становятся сложными

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Эвертоном» в 35-м туре английской премьер-лиги.

- У «Эвертона» очень сильная команда с отличными игроками. У них хороший уровень игры, это физически сильная команда, с которой работает хороший тренер. Они играют очень организованно, и, естественно, это будет очень тяжелый для нас матч, но в конце сезона все матчи становятся сложными по разным причинам. Когда они играют на своем поле, они показывают более сильный футбол. Мы знаем это, но для нас важнее думать о своей игре, хорошо подготовиться и провести этот матч с хорошей организацией и полной физической готовностью, прекрасно зная, как действовать в обороне и в атаке, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, что матч «Эвертон» - «Челси» пройдет в воскресенье на поле стадиона «Гудисон Парк». Встреча начнется 16:05 по московскому времени.

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