Мадридский «Реал» обыграл «Дарушафаку» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между турецкой «Дарушафакой»
и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 89:78 в пользу
«Реала».
В составе победителей самым результативным стал Серхио Льюль,
котрый набрал 17 очков. У «Дарушафаки» 25 очков набрал Брэдли Уонамэйкер. «Реал»
выиграл серию со счетом 3-1 и вышел в «Финал четырех». Ранее туда уже вышли
ЦСКА и «Фенербахче». Четвертый участник определится в противостоянии «Олимпиакоса»
и «Анадолу Эфес».
Евролига. 1/4 финала
Матч
Дарушафака - Реал - 78:89
Место и дата
28 апреля 19:30, Айхан Сайенк, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 1-3
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически