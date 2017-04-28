Аудитория Overwatch достигла более 30 миллионов человек
Компания Blizzard сообщила, что многопользовательский шутер Overwatch преодолел отметку в 30 миллионов игроков.
More than 30 million players have charged into Overwatch!— Overwatch (@PlayOverwatch) 28 апреля 2017 г.
Thanks for grouping up with us, heroes. We couldn't ask for a better team. 💙 pic.twitter.com/j2lRsUtpnd
В январе количество игроков в Overwatch составило более 25 миллионов.
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