Полуфиналы Гран-При в наилегчайшем весе пройдут на M-1 Challenge 78

Турниры в Оренбурге всегда были для M-1 Global площадкой, где открываются будущие звезды или проходя громкие поединки. В этом году именно на Битве в Сердце Континента, которая пройдет 26 мая, в M-1 Challenge официально вводится весовая категория до 56,7 кг. Пройдут два полуфинальных боя, победители которых, спустя пару месяцев, встретятся в бою за титул первого чемпиона организации в наилегчайшем весе.

В первом поединке в рейдж поднимется шведский боец Бин Сон Ли, который хорошо запомнился зрителям по дебютному поединку на M-1 Challenge 70, в котором он сумел одолеть мощного азербайджанского бойца Эмина Гусейнова. Именно тот поединок был пробой пера в новой для M-1 весовой категории. И спустя 8 месяцев было принято решение официально ввести наилегчайший вес.

Соперником шведа станет чемпион Украины по смешанным боевым единоборствам, МСМК по MMA Александр Доскальчук, на счету которого также титулы чемпиона Европы по панкратиону, вице-чемпиона мира по панкратиону и звание лучшего бойца по версии FILA 2011 и 2012 годов. На профессиональной арене его рекорд составляет 6 досрочных побед при одном поражении по решению судей.

Во втором полуфинале в рейдже дебютирует действующий чемпион сильнейшего скандинавского турнира Cage – финский боец Микаэль Силандер по прозвищу «The Hulk». Это прозвище он получил за внушительные для столь небольшого веса габариты и взрывную силу, при помощи которых он одержал 15 профессиональных побед в 20 боях и прочно занял первое место в наилегчайшем весе среди всех скандинавских бойцов по всем мировым рейтингам.

Противостоять финскому Халку будет российский «Bad Santa». Вадим Малыгин после победы брутальным нокаутом над Денесом Карвальо подписал длительный контракт с M-1 Global и перебрался в новый вес. На его счету 8 побед при 2 поражениях и 1 ничьей, а также огромное желание стать первым чемпионом в наилегчайшей весовой категории в истории M-1 Challenge.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(До 56,7 кг), Микаэль Силандер (Финляндия), 15-5 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1



(До 56,7 кг), Бин Сон Ли (Швеция), 5-1 - Александр Доскальчук (Украина), 6-1



(Свыше 93 кг), Франк Корц (Германия), 4-1 - Николай Савилов (Арта и Сечь PRO), 4-2

