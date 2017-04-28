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Виктор Колесник: Пусть Рего хорошо готовится и мы покажем зрелищный бой

Источник:  Mix FightКомментарии

Российский проспект Виктор Колесник сразится против бразильского нокаутера Фелипе Рего на турнире M-1 Challenge 77 в Сочи.

- Первый этап подготовки проходил дома в городе Краснодар, в БК «Кузня». Сейчас на сборах тренируюсь в Старом Осколе, клуб «Александр Невский», приехали сюда с моим одноклубником Артемом Фроловым. Здесь мне помогают готовиться братья Немковы, Анатолий Токов и его брат, Артем Фролов. Финальный этап подготовки пройдет дома в клубе «Кузня» под руководством моих тренеров. В основном подтягиваю борьбу – у моего противника Фелипе Рего есть пробелы в борьбе. В стойке он работает хорошо, рубится, лезет вперед, не боится. Неплохой боец. Да, он известен тем, что заканчивает бой нокаутом, но это же бой – сегодня ты победил, завтра тебя победили. Пропустить удар может каждый из нас. Например, Алексей Махно, которому Рего проиграл бой, переиграл тактику и «залежал» все три раунда.

- Что самое сложное в подготовке для тебя?
- Самое сложное – это сгонка веса, до 66 килограмм. Нужно согнать 12 килограмм. Основное – это диета, остальное буду сгонять водой. Морально к бою готов. Рад, что он пройдет в Краснодарском крае, на Кубани, моей родной земле. Много людей будет поддерживать, полегче будет драться.

- Что бы ты пожелал своему сопернику Фелипе Рего?
- Пусть Фелипе хорошо готовится к бою и выходит в нормальной форме. Я его не боюсь и планирую больше работать в стойке. Хочу, чтобы мы показали зрелищный бой. Думаю, скучно точно не будет.



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Сергей Ващенко
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