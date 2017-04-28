«Тюмень» обыграла «Дину», «Новая Генерация» уступила «Ухте»
Состоялись матчи 22-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Вашему вниманию их результаты.
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига. Регулярный чемпионат
22-й тур
«Новая Генерация» - «Ухта» - 2:1
«Тюмень» - «Дина» - 4:3
«Динамо» - «Прогресс» - 1:5
«Сибиряк» - «Синара» - 6:3
Лидирует в чемпионате «Сибиряк» с 64 очками. Второе-третье места
делят «Дина» и «Газпром-Югра», у которых на очко меньше.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически