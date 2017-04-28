Петр Ян: Из любой ситуации можно найти выход

Чемпион АСВ в легчайшем весе Петр Ян о том, как попался на гильотину в четвертом раунде в поединке против Магомеда Магомедова и как нашел в себе силы выйти из нее.

«Когда он меня взял на гильотину, удушение, конечно, было плотным. Но из любой такой ситуации можно найти выход. И пока ты силен характером, пока ты всем сердцем хочешь победы, ты найдешь выход. Главное - воля и дух.

А если тебя прихватили и ты напуган, то все закончится плачевно. У меня и мыслей не было постучать, я знал, что могу выйти из этого удушающего, что и сделал. Попался на него я случайно, но все в итоге прошло отлично», - сказал Ян.

Напомним, что бой Петр Ян — Магомед Магомедов завершился победой первого единогласным решением судей.