«Уэмбли» станет домашним стадионом «Тоттенхэма» в следующем сезоне

«Тоттенхэм» проведет все домашние матчи следующего сезона на стадионе «Уэмбли». Об этом сообщается в официальном Twitter стадиона.

«Футбольная ассоциация рада подтвердить, что «Тоттенхэм» проведет все свои домашние матчи следующего сезона на «Уэмбли». Мы с нетерпением ждем встречи», - говорится в сообщении.

The @FA is pleased to confirm @SpursOfficial will play all their home matches at #Wembley next season. We look forward to welcoming them.👍 pic.twitter.com/s35JUjMUGg