Хачанов уступил Себальосу в 1/4 финала турнира в Барселоне
Матч 1/4 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между
россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем Горацио Себальосом завершился
победой аргентинского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:1 в пользу Себальоса.
Матч продолжался один час и 14 минут. Хачанов сделал пять эйсов
при трех у соперника. Себальос избежал двойных ошибок, у Хачанова их две. В
следующем раунде Себальос сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Турнир
АТР. Барселона (Испания)
Покрытие:
грунт
Призовой
фонд: 2 324 905
1/4
финала
Матч
Хачанов К. (Россия) - Себальос Г. (Аргентина) - 4:6, 1:6
Место и дата
28 апреля 21:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически