Кенни Миллер продлил контракт с «Рейнджерс»
Нападающий шотландского клуба «Рейнджерс» Кенни Миллер продлил
действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт «рейнджеров».
Контракт продлен на один год и будет действовать до лета 2018
года. 37-летний форвард в текущем сезоне провел 42 матча за «Рейнджерс» и забил
12 мячей при шести голевых передачах.
Миллер выступает за «Рейнджерс» с 2014 года, а также защищал
цвета клуба в 2008-2011 и 2000-2001 годах. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Шотландии. В сезоне 2006/2007 он выступал за «Селтик»
- принципиального соперника «рейнджеров».
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