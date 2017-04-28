Кенни Миллер продлил контракт с «Рейнджерс»

Нападающий шотландского клуба «Рейнджерс» Кенни Миллер продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт «рейнджеров».

Контракт продлен на один год и будет действовать до лета 2018 года. 37-летний форвард в текущем сезоне провел 42 матча за «Рейнджерс» и забил 12 мячей при шести голевых передачах.

Миллер выступает за «Рейнджерс» с 2014 года, а также защищал цвета клуба в 2008-2011 и 2000-2001 годах. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Шотландии. В сезоне 2006/2007 он выступал за «Селтик» - принципиального соперника «рейнджеров».