Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Контавейт3:6, 4:6Шарапова
Футбол  Байер1 : 4Шальке 04
Футбол  Вильярреал3 : 0Спортинг
Футбол  Локомотив (мол)1 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анже1 : 2Лион
Футбол  Аталанта1 : 1Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кенни Миллер продлил контракт с «Рейнджерс»

Источник:  ФК «Рейнджерс»Комментарии

Нападающий шотландского клуба «Рейнджерс» Кенни Миллер продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт «рейнджеров».

Контракт продлен на один год и будет действовать до лета 2018 года. 37-летний форвард в текущем сезоне провел 42 матча за «Рейнджерс» и забил 12 мячей при шести голевых передачах.

Миллер выступает за «Рейнджерс» с 2014 года, а также защищал цвета клуба в 2008-2011 и 2000-2001 годах. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Шотландии. В сезоне 2006/2007 он выступал за «Селтик» - принципиального соперника «рейнджеров».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«В России не адаптировался».Сергей Кундик – о «Порту», «Спартаке» и «Палмейрасе»«В России не адаптировался».Сергей Кундик – о «Порту», «Спартаке» и «Палмейрасе»Полузащитник Сергей Кундик, с детства живущий в Португалии и поигравший за «Порту» и «Рейнджерс», рассказал о своей непростой карьере.«Челси» опередил «Арсенал» и «Барселону» в борьбе за 15-летнего хавбека «Рейнджерс»«Челси» достиг соглашения о переходе из «Рейнджерс» полузащитника Билли Гилмора, сообщает The Sun.«Рейнджерс» прервали рекордную победную серию «Селтика»Футболисты «Глазго Рейнджерс» ушли от поражения в матче 28-го тура чемпионата Шотландии против «Селтика» (1:1).«Селтик» сыграл вничью с «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии«Селтик» сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1) в домашнем матче 28-го тура чемпионата Шотландии.Португалец Кайшинья возглавил «Рейнджерс»Новым главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс» из Глазго стал португальский специалист Педру Кайшинья. Об этом сообщает официальный сайт «рейнджеров».Полузащитник «Арсенала» Тораль перешел в «Рейнджерс»Полузащитник лондонского «Арсенала» на правах аренды перешел в шотландский «Рейнджерс».«Селтик» одержал волевую победу над «Рейнджерс»«Рейнджерс» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Шотландии уступил «Селтику» (1:2).«Селтик» обыграл «Хэмилтон» и продолжает лидировать в чемпионате ШотландииСегодня состоялись два матча 19-го тура шотландской премьер-лиги. Победы в них одержали гранды шотландского футбола – «Селтик» и «Рейнджерс».Умирающее «Динамо» и топ-10 великих клубов-банкротовУмирающее «Динамо» и топ-10 великих клубов-банкротовПриближающееся банкротство «Динамо» заставляет вспомнить о ярких исторических примерах великих клубов, которые становились банкротами.«Слишком болен, чтобы лететь». Риксена не пустили в самолет из-за болезни«Слишком болен, чтобы лететь». Риксена не пустили в самолет из-за болезниС Фернандо Риксеном, за которого мы переживаем уже почти три года из-за его смертельной болезни, приключилась неприятная история.В Шотландии разбился автобус с болельщиками «Рейнджерс»; один человек погиб, 18 пострадалиБолельщики популярного клуба направлялись на домашний матч национального чемпионата против «Партик Тистл».«Селтик» и «Рейнджерс» не будут выступать в английском чемпионатеФутбольная лига Англии отказалась включать в свой состав дублирующие составы клубов премьер-лиги и шотландские «Селтик» и «Рейнджерс».«Рейнджерс» отстранил Бартона от тренировок из-за конфликта с одноклубникамиПолузащитник «Рейнджерс» Джоуи Бартон отстранен от тренировок с основной командой из-за конфликта с одноклубниками, сообщает пресс-служба клуба.Стереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в ЕвропеСтереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в Европе«Маккаби» – «Зенит» и еще 10 матчей российских клубов в Еврокубках, которые хочется пересматривать, чтобы снова плакать от счастья.«Селтик» разгромил «Рейнджерс» в чемпионате ШотландииМатч пятого тура чемпионата Шотландии между «Селтиком» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Селтика».«Селтик» и «Глазго Рейнджерс» могут принять в 5-й дивизион чемпионата АнглииСамые титулованные шотландские клубы «Селтик» и «Глазго Рейнджерс» могут перейти в английский футбол.Юрий Желудков: «Зениту» по силам выиграть Лигу ЕвропыЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги Европы–2016/17.Защитник сборной Северной Ирландии Ходсон перешел в «Рейнджерс»«Рейнджерс» подписал защитника сборной Северной Ирландии Ли Ходсона. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Глазго.Клуб второго дивизиона «Хиберниан» обыграл «Рейнджерс» и завоевал Кубок ШотландииФинальный матч Кубка Шотландии между «Рейнджерс» и «Хибернианом» завершился победой клуба из Эдинбурга. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Хиберниана».По стопам «Рейнджерс». Как Невио Скала и другие возрождают «Парму»По стопам «Рейнджерс». Как Невио Скала и другие возрождают «Парму»Путь шотландского «Рейнджерс» пытается повторить «Парма». Sovsport.ru – о начавшемся возрождении итальянского клуба.
Футбол
Сможет ли ЦСКА обыграть «Спартак»? (ОПРОС)
Футбол
Александр Бубнов: В матче ЦСКА – «Спартак» ставлю на ничью
Футбол
«Реал» аннулировал абонементы 635 болельщиков за перепродажу билетов на матч с «Барселоной»
Футбол
«Зенит» – «Терек». Увеличилось количество бесплатных автобусных маршрутов до стадиона
все новости
Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерскалендарьстатистика