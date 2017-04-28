Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Контавейт3:6, 4:6Шарапова
Футбол  Байер1 : 4Шальке 04
Футбол  Вильярреал3 : 0Спортинг
Футбол  Локомотив (мол)1 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анже1 : 2Лион
Футбол  Аталанта1 : 1Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Макс Ферстаппен: Сочи Автодром не лучшим образом подходит нашей машине

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, четвертый и пятый результат.

«Жаль, что не удалось проехать длинную серию кругов. Это скажется на выступлении в гонке, но по крайней мере у Даниэля все было в порядке. Так что я смогу посмотреть его телеметрию.

Мне пришлось остановиться на трассе из-за падения давления в топливной системе. Посмотрим, где мы находимся по отношению к соперникам, но если оценивать реалистично, то мы в районе пятого-шестого места. О чем-то большем, вероятно, можно будет говорить только в Испании.

С тормозами все в порядке, но я говорил так же в Бахрейне, и закончилось всё тогда техническими проблемами.

Сочи Автодром не лучшим образом подходит нашей машине. Здесь слишком много прямых. Мы уступаем конкурентам в мощности и в результате теряем время. К тому же на последнем секторе нам не хватает прижимной силы. Мы теряем время по ходу всего круга», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Формула-1
Гран-при России
Вторая практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.34,120 (36 кругов)
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,263 (36)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,670 (36)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,709 (34)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,420 (15)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,790 (26)
7. Фелипе Масса («Уильямс») +2,141 (39)
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,209 (38)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,386 (31)
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,480 (38)
11. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,534 (39)
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,645 (27)
13. Джолион Палмер («Рено») +2,651 (22)
14. Ромен Грожан («Хаас») +2,919 (31)
15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,963 (36)
16. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,005 (25)
17. Даниил Квят («Торо Россо») +3,180 (35)
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,321 (30)
19. Ланс Стролл («Уильямс») +3,627 (36)
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,699 (29)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниэль Риккардо: «Феррари» выглядит лучше остальныхПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал шестое время в обоих сессиях.Валттери Боттас: Я доволен балансом машины, но в квалификационном режиме мы должны прибавитьПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, второй и третий результат.Льюис Хэмилтон: Первый день в Сочи был очень трудным для насПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, третий и четвертый результат.Себастьян Феттель: Трасса в Сочи дает возможность показать свой максимумНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты второй практики Гран-при России.Даниил Квят: Машине не хватает скорости, она не работает должным образомРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты второй практики Гран-при России, по итогам которой 23-летний гонщик занял 17-е место.Себастьян Феттель: По итогам первых тренировок можно сделать неправильные выводыПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты второй практики Гран-при России, по итогам которой немец занял первое место.Феттель показал лучшее время во второй практике Гран-при России, Квят – 17-йФеттель показал лучшее время во второй практике Гран-при России, Квят – 17-йНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время во второй практике Гран-при России.Сергей Сироткин: Безусловно, расстроился из-за схода, но у каждой медали есть обратная сторонаРезервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, заменявший в первой практике Гран-при России Нико Хюлькенберга, прокомментировал свой сход на втором круге.Кристиан Хорнер: У Квята может появиться шанс вернуться в «Ред Булл»Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о шансах пилота «Торо Россо» Даниила Квята вернуться в австрийскую команду.Берни Экклстоун: Гран-при России – один из моих любимых этапов в календаре Формулы-1Бывший исполнительный директор Формулы-1 Берни Экклстоун назвал Гран-при России одним из любимых этапов «королевских гонок».У Райкконена лучшее время в первой практике Гран-при России, Квят – 11-й, Сироткин – не финишировалУ Райкконена лучшее время в первой практике Гран-при России, Квят – 11-й, Сироткин – не финишировалПилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в первой практике Гран-при России.Сироткин не смог завершить практику Гран-при России из-за проблем с моторомРезервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, заменивший Нико Хюлкенберга в первой свободной практики Гран-при России, не смог завершить заезд из-за проблем с мотором.Виталий Петров: Если Квят заедет в Сочи в десятку, это уже будет победаБывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров высказался о том, на какой результат может рассчитывать пилот «Торо Россо» Даниил Квят на Гран-при России в Сочи.Даниил Квят: Домашний Гран-при – привилегия для любого гонщикаПилот «Торо Россо» Данииил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Сочи.Себастьян Феттель: От «Мерседеса» стоит ждать сильного выступления, другой расклад окажется неожиданнымНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России.Виталий Петров: Обязательно приду на свою трибуну в СочиПервый российский пилот Формулы-й Виталий Петров рассказал о предстоящем Гран-при, который пройдет в Сочи.Сергей Сироткин: Новыми болидами «Формулы-1» управлять сложнееРезервный пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал о технологических изменениях в «Формуле-1».Льюис Хэмилтон: Трасса в Сочи достаточно плоская. Хотелось бы, чтобы она меняла высотуПилот команды «Мерседес Льюис Хэмилтон накануне Гран-при России поделился своим мнением о трассе в Сочи.Хэмилтону подарили балалайку на пресс-конференции перед Гран-при РоссииНа пресс-конференции накануне Гран-при России пилоту команды «Мерседес» Льюису Хэмилтону подарили балалайку.Дэниель Риккьярдо: Надеюсь, что «Ред Булл» в Сочи будет бороться за место в тройкеПилот команды «Ред Булл» Дэниель Риккьярдо поделился ожиданиями от предстоящего четвертого этапа чемпионата в «Формуле-1», который пройдет в Сочи.
Футбол
Сможет ли ЦСКА обыграть «Спартак»? (ОПРОС)
Футбол
Александр Бубнов: В матче ЦСКА – «Спартак» ставлю на ничью
Футбол
«Реал» аннулировал абонементы 635 болельщиков за перепродажу билетов на матч с «Барселоной»
Футбол
«Зенит» – «Терек». Увеличилось количество бесплатных автобусных маршрутов до стадиона
все новости
Ред Булл
Ред Буллкалендарьстатистика
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппенвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости
Гран-при России
Гран-при России