Макс Ферстаппен: Сочи Автодром не лучшим образом подходит нашей машине

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, четвертый и пятый результат.

«Жаль, что не удалось проехать длинную серию кругов. Это скажется на выступлении в гонке, но по крайней мере у Даниэля все было в порядке. Так что я смогу посмотреть его телеметрию.

Мне пришлось остановиться на трассе из-за падения давления в топливной системе. Посмотрим, где мы находимся по отношению к соперникам, но если оценивать реалистично, то мы в районе пятого-шестого места. О чем-то большем, вероятно, можно будет говорить только в Испании.

С тормозами все в порядке, но я говорил так же в Бахрейне, и закончилось всё тогда техническими проблемами.

Сочи Автодром не лучшим образом подходит нашей машине. Здесь слишком много прямых. Мы уступаем конкурентам в мощности и в результате теряем время. К тому же на последнем секторе нам не хватает прижимной силы. Мы теряем время по ходу всего круга», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Формула-1

Гран-при России

Вторая практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.34,120 (36 кругов)

2. Кими Райкконен («Феррари») +0,263 (36)

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,670 (36)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,709 (34)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,420 (15)

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,790 (26)

7. Фелипе Масса («Уильямс») +2,141 (39)

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,209 (38)

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,386 (31)

10. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,480 (38)

11. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,534 (39)

12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,645 (27)

13. Джолион Палмер («Рено») +2,651 (22)

14. Ромен Грожан («Хаас») +2,919 (31)

15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,963 (36)

16. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,005 (25)

17. Даниил Квят («Торо Россо») +3,180 (35)

18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,321 (30)

19. Ланс Стролл («Уильямс») +3,627 (36)

20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,699 (29)