Макс Ферстаппен: Сочи Автодром не лучшим образом подходит нашей машине
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен
поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России.
Напомним, что он показал, соответственно, четвертый и пятый результат.
«Жаль, что не удалось проехать
длинную серию кругов. Это скажется на выступлении в гонке, но по крайней мере у
Даниэля все было в порядке. Так что я смогу посмотреть его телеметрию.
Мне пришлось остановиться на
трассе из-за падения давления в топливной системе. Посмотрим, где мы находимся
по отношению к соперникам, но если оценивать реалистично, то мы в районе
пятого-шестого места. О чем-то большем, вероятно, можно будет говорить только в
Испании.
С тормозами все в порядке, но я
говорил так же в Бахрейне, и закончилось всё тогда техническими проблемами.
Сочи Автодром не лучшим образом
подходит нашей машине. Здесь слишком много прямых. Мы уступаем конкурентам в
мощности и в результате теряем время. К тому же на последнем секторе нам не
хватает прижимной силы. Мы теряем время по ходу всего круга», - цитирует
Ферстаппена Autosport.
Формула-1
Гран-при России
Вторая практика
1. Себастьян
Феттель («Феррари») – 1.34,120 (36 кругов)
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,263 (36)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,670 (36)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,709 (34)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,420 (15)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,790 (26)
7. Фелипе Масса («Уильямс») +2,141 (39)
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,209 (38)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,386 (31)
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,480 (38)
11. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,534 (39)
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,645 (27)
13. Джолион Палмер («Рено») +2,651 (22)
14. Ромен Грожан («Хаас») +2,919 (31)
15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,963 (36)
16. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,005 (25)
17. Даниил Квят («Торо Россо») +3,180 (35)
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,321 (30)
19. Ланс Стролл («Уильямс») +3,627 (36)
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,699 (29)