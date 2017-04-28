Представитель Showtime: По бою Мэйвезер—Макгрегор ситуация зашла в тупик

Исполнительный вице-президент Showtime Sports Стивен Эспиноза заявил, что не видит существенного прогресса в переговорах по организации боя между Флойдом Мэйвезером и Конором Макргегором.

«Главный вопрос сейчас — UFC действительно хочет этого? Они на самом деле этого хотят? Дана (Уайт) говорит от их имени, и UFC создает много шума, но это все разговоры. Я не вижу большого прогресса по соглашению между сторонами.

Дело зашло в тупиковую ситуацию. Нет никакого прогресса, и если они не будут двигаться дальше, то люди забудут об этом. Люди устанут от них. Это событие должно произойти в этом годы, либо оно вообще не произойдет. Флойд не выступает 18 месяцев, в сентябре будет уже два года. Он находится в хорошей форме, но в какой-то момент он уже просто не станет этого делать», - сказал Эспиноза.