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«Олимпиакос» обыграл «Анадолу Эфес» и сравнял счет в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между «Анадолу Эфес» и «Олимпиакосом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 74:62 в пользу «Олимпиакоса».

В составе победителей самым результативным стал Вассилис Спанулис, который набрал 18 очков. У «Анадолу Эфес» 17 очков в активе Джексона Грейнджера. Счет в серии стал равным – 2-2. Победителя определит пятый матч, который состоится в Греции 2 мая.

Остальные участники «Финала четырех» Евролиги уже определились. Это ЦСКА, мадридский «Реал» и «Фенербахче».

Евролига. 1/4 финала

Матч

Анадолу Эфес - Олимпиакос - 62:74

Состав

Анадолу Эфес: Грэйнджер (17)

Олимпиакос: Спанулис (18), Принтезис (11), Грин (10)

Место и дата

28 апреля 21:15, Абди Ипекчи, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 2-2

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