«Олимпиакос» обыграл «Анадолу Эфес» и сравнял счет в серии
Матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между «Анадолу Эфес» и «Олимпиакосом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 74:62 в пользу «Олимпиакоса».
В составе победителей самым результативным стал Вассилис
Спанулис, который набрал 18 очков. У «Анадолу Эфес» 17 очков в активе Джексона
Грейнджера. Счет в серии стал равным – 2-2. Победителя определит пятый матч,
который состоится в Греции 2 мая.
Остальные участники «Финала четырех» Евролиги уже определились.
Это ЦСКА, мадридский «Реал» и «Фенербахче».
Евролига. 1/4 финала
Счет в серии – 2-2
Матч
Анадолу Эфес - Олимпиакос - 62:74
Состав
Анадолу Эфес: Грэйнджер (17)
Олимпиакос: Спанулис (18), Принтезис (11), Грин (10)
Место и дата
28 апреля 21:15, Абди Ипекчи, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически