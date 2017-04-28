«Олимпиакос» обыграл «Анадолу Эфес» и сравнял счет в серии

Матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между «Анадолу Эфес» и «Олимпиакосом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 74:62 в пользу «Олимпиакоса».

В составе победителей самым результативным стал Вассилис Спанулис, который набрал 18 очков. У «Анадолу Эфес» 17 очков в активе Джексона Грейнджера. Счет в серии стал равным – 2-2. Победителя определит пятый матч, который состоится в Греции 2 мая.

Остальные участники «Финала четырех» Евролиги уже определились. Это ЦСКА, мадридский «Реал» и «Фенербахче».

Евролига. 1/4 финала

Счет в серии – 2-2