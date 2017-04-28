«Шальке» на выезде одержал крупную победу над «Байером»
Матч 31-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Шальке»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Шальке».
В составе победителей дубль сделал Гвидо Бургшталлер. Также
отличились Бенедикт Хеведес и Алессандро Шепф. У «Байера» гол в активе Штефана
Кисслинга.
«Шальке» набрал 41 очко и занимает восьмое место. У «Байера! 36
очков и 12-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
31-й тур
Матч
Голы
Бургшталлер 6 (0:1). Хёведес 10 (0:2). Шёпф 18 (0:3). Бургшталлер 50 (0:4). Кисслинг 69 (1:4).
Состав
Байер: Лено, Топрак (Та, 19), Хильберт (Венделль, 46), Хенрихс, Едвай, Бельараби, Брандт (Мехмеди, 85), Арангис, Кампль, Кисслинг, Волланд
Шальке 04: Ферманн, Коке, Колашинац (Аого, 74), Бадштубер, Хёведес, Шёпф, Калигиури, Горецка, Бенталеб (Ритер, 84), Стамбули, Бургшталлер
Предупреждения:
Хильберт, 25; Кампль, 49; Бельараби, 70 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
28 апреля 21:30, БайАрена, Онлайн-трансляция