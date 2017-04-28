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«Шальке» на выезде одержал крупную победу над «Байером»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 31-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Шальке» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Шальке».

В составе победителей дубль сделал Гвидо Бургшталлер. Также отличились Бенедикт Хеведес и Алессандро Шепф. У «Байера» гол в активе Штефана Кисслинга.

«Шальке» набрал 41 очко и занимает восьмое место. У «Байера! 36 очков и 12-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

31-й тур

Матч

Байер - Шальке 04 - 1:4 (0:3)

Голы

Бургшталлер 6 (0:1). Хёведес 10 (0:2). Шёпф 18 (0:3). Бургшталлер 50 (0:4). Кисслинг 69 (1:4).

Состав

Байер: Лено, Топрак (Та, 19), Хильберт (Венделль, 46), Хенрихс, Едвай, Бельараби, Брандт (Мехмеди, 85), Арангис, Кампль, Кисслинг, Волланд

Шальке 04: Ферманн, Коке, Колашинац (Аого, 74), Бадштубер, Хёведес, Шёпф, Калигиури, Горецка, Бенталеб (Ритер, 84), Стамбули, Бургшталлер

Предупреждения:

Хильберт, 25; Кампль, 49; Бельараби, 70 - нет

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

28 апреля 21:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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