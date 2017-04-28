Вышел очередной выпуск лучших голов недели в FIFA 17
На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.
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|Хоккей
|Россия- : -Финляндия
|Футбол
|Реал- : -Валенсия
|Футбол
|Эспаньол- : -Барселона
|Футбол
|Локомотив- : -Рубин
|Футбол
|Терек- : -Урал
|Хоккей
|Оттава- : -Рейнджерс
На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.