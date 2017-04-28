«Ювентус» упустил победу в матче с «Аталантой»
Матч 34-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Ювентусом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
В составе команды из Бергамо отличились Андреа Конти и Ремо
Фройлер, сравнявший результат в конце второго тайма. «Юве» записал в свой
активе первый мяч благодаря автоголу Леонардо Спинаццолы, а затем отличился
Даниэл Алвес.
«Ювентус» набрал 84 очка и лидирует в чемпионате Италии. У «Аталанты»
64 очка и пятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
34-й тур
Матч
Аталанта - Ювентус - 2:2 (1:0)
Голы
Конти 45 (1:0). Спинацолла 50 (1:1 - автогол). Алвес 83 (1:2). Фройлер 89 (2:2).
Состав
Аталанта: Бериша, Масьелло, Конти, Кальдара, Хатебур, Толой, Фройлер, Кристанте, Куртич (Кессие, 66), Спинацолла (Петанья, 85), Гомес
Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Бонуччи, Алвес (Бардзальи, 87), Хедира, Пьянич, Куадрадо (Лихтштайнер, 79), Манджукич, Игуаин, Дибала (Лемина, 88)
Предупреждения:
Фройлер, 49; Конти, 81; Гомес, 85 - Куадрадо, 75; Алвес, 84
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
28 апреля 21:45, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция