«Ювентус» упустил победу в матче с «Аталантой»

Матч 34-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Ювентусом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе команды из Бергамо отличились Андреа Конти и Ремо Фройлер, сравнявший результат в конце второго тайма. «Юве» записал в свой активе первый мяч благодаря автоголу Леонардо Спинаццолы, а затем отличился Даниэл Алвес.

«Ювентус» набрал 84 очка и лидирует в чемпионате Италии. У «Аталанты» 64 очка и пятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

34-й тур