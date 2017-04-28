Гол Вальбуэна помог «Лиону» обыграть «Анже»
Матч 35-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Лионом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча
- 2:1 в пользу «Лиона».
В составе победителей отличились Матье Вальбуэна и Набиль Фекир.
У «Анже» гол в активе Шейха Н’Дойе. На 76-й минуте у хозяев был удален Матео
Павлович.
«Лион» набрал 57 очков и занимает четвертое место в чемпионате
Франции. У «Анже» 39 очков и 14-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
35-й тур
Матч
Голы
Вальбуэна 17 (0:1). Фекир 41 (0:2). Н'Дойе 49 (1:2).
Состав
Анже: Летеллье, Томас, Сиссоко И., Павлович, Н'Дойе, Сантамария (Беригу, 70), Манку, Маньяни, Бамба Ж. (Капелле, 75), Дьедиу (Пепе, 57), Токо Экамби
Лион: Лопеш, Нкулу, Дьякаби, Жалле, Морель, Тусар, Толиссо (Ферри, 82), Гоналонс, Вальбуэна (Геззаль, 75), Корне (Рафаэл, 90), Фекир
Предупреждения:
Томас, 51; Манку, 80 - Вальбуэна, 35; Гоналонс, 39; Фекир, 44
Удаления:
Павлович, 76 - нет
Судья:
Энтони Готье (Франция)
Место и дата
28 апреля 21:45, Жан Буэн, Онлайн-трансляция