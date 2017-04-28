Гол Вальбуэна помог «Лиону» обыграть «Анже»

Матч 35-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Лиона».

В составе победителей отличились Матье Вальбуэна и Набиль Фекир. У «Анже» гол в активе Шейха Н’Дойе. На 76-й минуте у хозяев был удален Матео Павлович.

«Лион» набрал 57 очков и занимает четвертое место в чемпионате Франции. У «Анже» 39 очков и 14-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур