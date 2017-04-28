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Гол Вальбуэна помог «Лиону» обыграть «Анже»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча  - 2:1 в пользу «Лиона».

В составе победителей отличились Матье Вальбуэна и Набиль Фекир. У «Анже» гол в активе Шейха Н’Дойе. На 76-й минуте у хозяев был удален Матео Павлович.

«Лион» набрал 57 очков и занимает четвертое место в чемпионате Франции. У «Анже» 39 очков и 14-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

Матч

Анже - Лион - 1:2 (0:2)

Голы

Вальбуэна 17 (0:1). Фекир 41 (0:2). Н'Дойе 49 (1:2).

Состав

Анже: Летеллье, Томас, Сиссоко И., Павлович, Н'Дойе, Сантамария (Беригу, 70), Манку, Маньяни, Бамба Ж. (Капелле, 75), Дьедиу (Пепе, 57), Токо Экамби

Лион: Лопеш, Нкулу, Дьякаби, Жалле, Морель, Тусар, Толиссо (Ферри, 82), Гоналонс, Вальбуэна (Геззаль, 75), Корне (Рафаэл, 90), Фекир

Предупреждения:

Томас, 51; Манку, 80 - Вальбуэна, 35; Гоналонс, 39; Фекир, 44

Удаления:

Павлович, 76 - нет

Судья:

Энтони Готье (Франция)

Место и дата

28 апреля 21:45, Жан Буэн, Онлайн-трансляция

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