Халеп вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Севастову

Румынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над Анастасией Севастовой из Латвии в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

Счет встречи, продолжавшейся один час, - 6:3, 6:1.

Халеп реализовала шесть из брейк-пойнтов из десяти, допустила одну двойную ошибку. В активе ее соперницы два брейка.

За выход в финал Халеп встретится с Лаурой Зигемунд из Германии.

В другом полуфинале сыграют россиянка Мария Шарапова, проводящая первый турнир после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, и француженка Кристина Младенович.

1/4 финала