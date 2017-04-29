Халеп вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Севастову
Румынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над Анастасией Севастовой из Латвии в четвертьфинале турнира в Штутгарте.
Счет встречи, продолжавшейся один час, - 6:3, 6:1.
Халеп реализовала шесть из брейк-пойнтов из десяти, допустила одну двойную ошибку. В активе ее соперницы два брейка.
За выход в финал Халеп встретится с Лаурой Зигемунд из Германии.
В другом полуфинале сыграют россиянка Мария Шарапова, проводящая первый турнир после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, и француженка Кристина Младенович.Турнир WTA
Штутгарт (Германия)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 710 900 долларов
1/4 финала
Матч
Севастова А. (Латвия) - Халеп С. (Румыния) - 3:6, 1:6
Место и дата
28 апреля 23:00, , Онлайн-трансляция
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