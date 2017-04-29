SG e-sports пробилась в четвертьфинал The Kiev Major

Бразильская команда SG e-sports вышла в четвертьфинал турнира The Kiev Major.



В 1/8 финала бразильцы переиграли Team Secret со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Evil Geniuses.



Team Secret заняла 9-16 место и заработала 62 500 долларов.



Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.