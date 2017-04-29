Определились все пары плей-офф чемпионата России

По итогам регулярной части стали известны все пары плей-офф чемпионата России по мини-футболу.

Турнир на выбывание начнется со стадии четвертьфинала, в нем примут участие восемь команд.

В первом раунде встретятся:

«Сибиряк» (Новосибирск) - «Прогресс» (Глазов)

«Дина» (Москва) - КПРФ (Москва)

«Газпром-Югра» (Югорск) - «Тюмень» (Тюмень)

«Динамо» (Московская область) - «Синара» (Екатеринбург).

Первые два матча серий до трех побед пройдут 6 и 7 мая.