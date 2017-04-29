Определились все пары плей-офф чемпионата России
По итогам регулярной части стали известны все пары плей-офф чемпионата России по мини-футболу.
Турнир на выбывание начнется со стадии четвертьфинала, в нем примут участие восемь команд.
В первом раунде встретятся:
«Сибиряк» (Новосибирск) - «Прогресс» (Глазов)
«Дина» (Москва) - КПРФ (Москва)
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Тюмень» (Тюмень)
«Динамо» (Московская область) - «Синара» (Екатеринбург).
Первые два матча серий до трех побед пройдут 6 и 7 мая.
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