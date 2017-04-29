Червякова и Морозова - в полуфинале парных соревнований на чемпионате Европы
Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова взяли верх над Эфье Мускенс и Селеной Пик (Нидерланды) в четвертьфинале парных соревнований на чемпионате Европы по бадминтону, который проходит в датском Колдинге.
Счет встречи - 19:21, 21:16, 21:14.
В свою очередь, россияне Владимир Иванов и Иван Созонов в мужском парном разряде уступили датчанам Матиасу Кристиансену и Давиду Даугарду (15:21, 21:19, 15:21).
Бадминтон
Чемпионат Европы
Колдинг (Дания)
Женщины. Парный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Червякова/Ольга Морозова (Россия) - Эфье Мускенс/Селена Пик (Нидерланды) - 19:21, 21:16, 21:14.
Мужчины
Парный разряд
Четвертьфинал
Владимир
Иванов/Иван Созонов (Россия) - Матиас Кристиансен/Давид Даугард (Дания) - 15:21, 21:19, 15:21.
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