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Червякова и Морозова - в полуфинале парных соревнований на чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова взяли верх над Эфье Мускенс и Селеной Пик (Нидерланды) в четвертьфинале парных соревнований на чемпионате Европы по бадминтону, который проходит в датском Колдинге.

Счет встречи - 19:21, 21:16, 21:14.

В свою очередь, россияне Владимир Иванов и Иван Созонов в мужском парном разряде уступили датчанам Матиасу Кристиансену и Давиду Даугарду (15:21, 21:19, 15:21).

Бадминтон
Чемпионат Европы
Колдинг (Дания)
Женщины. Парный разряд
Четвертьфинал 

Анастасия Червякова/Ольга Морозова (Россия) - Эфье Мускенс/Селена Пик (Нидерланды) - 19:21, 21:16, 21:14.

Мужчины
Парный разряд
Четвертьфинал

Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) - Матиас Кристиансен/Давид Даугард (Дания) - 15:21, 21:19, 15:21.

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