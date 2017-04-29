Сборная Южной Кореи впервые пробилась в элиту мирового хоккея

Мужская сборная Южной Кореи впервые завоевала право сыграть в следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею.

Накануне вечером южнокорейцы в заключительном матче первого дивизиона чемпионата мира в группе A одолели в Киеве команду Украины со счетом (2:1 Б.). Таким образом, они заняли второе место в группе А, дающее право выступить в элитном дивизионе на чемпионате мира-2018. Первыми стали австрийцы.

В свою очередь, украинцы, не одержав ни одной победы на турнире, в следующем сезоне будет играть в группе В первого дивизиона.