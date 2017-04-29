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Российские юниорки забросили 10 шайб в ворота Австрии на Кубке Европы

Источник:  ФХРКомментарии

Женская юниорская сборная России (U-16) в Будапеште со счетом 10:0 обыграла команду Австрии во втором матче группового этапа Кубка Европы. который в этом году проводится впервые.

Напомним, в перовой игре россиянки взяли верх над венгерками - 6:1.

Сегодня сборная России проведет заключительный матч в группе - против команды Германии.

В турнире участвуют восемь сборных в двух группах. Сборная России выступит в квартете Б. В группе А выступают сборные Финляндии, Швейцарии, Чехии и Словакии. Победители групп разыграют между собой золотые медали, а команды, занявшие вторые места, проведут матч за бронзу. 

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