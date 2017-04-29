«Урал» сыграет с «Тереком» без ряда основных игроков

«Урал» вылетит в субботу утром в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России с «Тереком» не в полном составе, сообщается на официальном сайте клуба из Екатеринбурга.

«Некоторые игроки основного состава команды останутся в Екатеринбурге, где будут планомерно готовиться к финальной игре Кубка России», - говорится в сообщении.

Встреча начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, в финале Кубка России «Урал» 2 мая сыграет в Сочи с московским «Локомотивом».