«Урал» сыграет с «Тереком» без ряда основных игроков
«Урал» вылетит в субботу утром в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России с «Тереком» не в полном составе, сообщается на официальном сайте клуба из Екатеринбурга.
«Некоторые игроки основного состава команды останутся в Екатеринбурге, где будут планомерно готовиться к финальной игре Кубка России», - говорится в сообщении.
Встреча начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, в финале Кубка России «Урал» 2 мая сыграет в Сочи с московским «Локомотивом».
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