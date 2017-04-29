Максим Палиенко: «Тосно» в нынешнем составе был бы в РФПЛ крепким середняком

Полузащитник «Тосно» Максим Палиенко считает, что команда готова выступать в российской премьер-лиге.

- «Тосно» может досрочно оформить выход в премьер-лигу. Держите это в уме перед игрой со «Спартаком»-2?

- Конечно. Мы и перед «Лучом» настраивались. Команда думает об этом. Дело за малым - показать результат. Тем более при своих зрителях победы и выход в премьер-лигу будет вдвойне приятнее.



- «Тосно» и вы лично уже созрели играть среди элиты?

- Думаю, да. В прошлом году команда уже боролась за повышение в классе. Тогда не вышло, но сейчас мы своего не упустим.



- Теоретически: что могла бы показать команда, играя этим составом в премьер-лиге?

- Мне кажется, что мы были бы крепкими середняками. В конце таблицы точно бы не плелись.

Матч «Тосно» - «Спартак-2» в рамках 34-го тура ФНЛ начнется сегодня в Великом Новгороде в 16:00 мск.