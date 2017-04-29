Массимилиано Аллегри: В Монако мы сыграем с командой, которая похожа на «Аталанту»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выездную ничью с «Аталантой» (2:2) в 34-м туре чемпионата Италии.

Напомним, лидер серии А упустил победу на 89-й минуте встречи. Следующую игру туринцы проведут на следующей неделе - в первом матче полуфинала Лиги чемпионов они встретятся с «Монако».

«Нет смысла искать оправдания, оправдания не помогут нам сегодня вечером, - цитирует специалиста Football Italia. - Ничья отражает ход матча. Этот результат, который заставит нас задуматься, потому что в среду в Монако мы сыграем против команды, которая похожа на «Аталанту». Вторая вещь заключается в том, что итальянский чемпионат еще не закончен, нам нужно набрать семь очков до 91».