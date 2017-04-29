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Массимилиано Аллегри: В Монако мы сыграем с командой, которая похожа на «Аталанту»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выездную ничью с «Аталантой» (2:2) в 34-м туре чемпионата Италии.

Напомним, лидер серии А упустил победу на 89-й минуте встречи. Следующую игру туринцы проведут на следующей неделе - в первом матче полуфинала Лиги чемпионов они встретятся с «Монако».

«Нет смысла искать оправдания, оправдания не помогут нам сегодня вечером, - цитирует специалиста Football Italia. - Ничья отражает ход матча. Этот результат, который заставит нас задуматься, потому что в среду в Монако мы сыграем против команды, которая похожа на «Аталанту». Вторая вещь заключается в том, что итальянский чемпионат еще не закончен, нам нужно набрать семь очков до 91».

Матч

Аталанта - Ювентус - 2:2 (1:0)

Голы

Конти 45 (1:0). Спинацолла 50 (1:1 - автогол). Алвес 83 (1:2). Фройлер 89 (2:2).

Состав

Аталанта: Бериша, Масьелло, Конти, Кальдара, Хатебур, Толой, Фройлер, Кристанте, Куртич (Кессие, 66), Спинацолла (Петанья, 85), Гомес

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Бонуччи, Алвес (Бардзальи, 87), Хедира, Пьянич, Куадрадо (Лихтштайнер, 79), Манджукич, Игуаин, Дибала (Лемина, 88)

Предупреждения:

Фройлер, 49; Конти, 81; Гомес, 85 - Куадрадо, 75; Алвес, 84

Судья:

Марко Гуида (Италия)

Место и дата

28 апреля 21:45, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция

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