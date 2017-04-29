Эксперты прогнозируют легкую победу «Барселоны» над «Эспаньолом»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 35-го тура чемпионата Испании, в которой «Эспаньол» примет «Барселону».
Коэффициент на победу команды Луиса Энрике составляет 1,20, тогда как виктория ее соперника по дерби идет за 13,09.
За ничью букмекеры предлагают 7,03.
Игра начнется сегодня в 21:45 мск.
Матч
Место и дата
29 апреля 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
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