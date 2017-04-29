Эксперты прогнозируют легкую победу «Барселоны» над «Эспаньолом»

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Примера. 35-й тур. «Вильярреал» обыграл «Спортинг» и другие матчи Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вильярреала».

«Вильярреал» обыграл «Спортинг» благодаря дублю Бакамбу Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вильярреала».