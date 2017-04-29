День в истории. Галине Кулаковой - 75 лет

Сегодня исполняется 75 лет прославленной отечественной лыжнице Галине Кулаковой.

Кулакова - одна из самых титулованных советских лыжниц. Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, девятикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира и 39-кратной чемпионкой СССР.

Звездный час Галины пробил на Олимпиаде-1972 в японском Саппоро, где она завоевала все возможные золотые медали - на дистанциях 10 км, 5 км и в эстафете 3X5 км. Еще одну награду высшей пробы она привезла со следующих Олимпийских Игр, которое прошли в 1976 году в Инсбруке.

Путь Кулаковой в большом спорте был усыпан не только розами. Так, перед чемпионатом мира 1970 года в Высоких Татрах прямо с трассы гонок на Кубок СССР ее увезли в одну из свердловских клиник, где сделали сложную операцию. Вопреки пессимистическим прогнозам, Галина встала уже через несколько недель и приступила к тренировкам. Она поехала на первенстве планеты в Чехословакию и завоевала там две золотые медали.

В настоящее время Галина Алексеевна живет в удмуртском селе Италмас. Там находится ее дом-музей.