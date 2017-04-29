«Вашингтон» вышел в полуфинал Восточной конференции, выиграв серию у «Атланты»
«Атланта» дома уступила «Вашингтону» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф в Восточной конференции.
Счет встречи - 115:99 (30:23, 35:23, 24:36,26:17) в пользу гостей.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уизардс» Джон Уолл, набравший 42 очка.
Таким образом, счет в серии стал 4-2, и «Вашингтон» вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с победителем пары «Бостон» - «Чикаго».
НБА
Плей-офф
Восточная конференция
1/4 финала
Шестой матч
Матч
Место и дата
29 апреля 02:00, Филипс Арена, Онлайн-трансляция
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