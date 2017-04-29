Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Реал- : -Валенсия
Футбол  Эспаньол- : -Барселона
Футбол  Локомотив- : -Рубин
Футбол  Терек- : -Урал
Хоккей  Оттава- : -Рейнджерс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вашингтон» вышел в полуфинал Восточной конференции, выиграв серию у «Атланты»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Атланта» дома уступила «Вашингтону» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф в Восточной конференции.

Счет встречи - 115:99 (30:23, 35:23, 24:36,26:17) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уизардс» Джон Уолл, набравший 42 очка.

Таким образом, счет в серии стал 4-2, и «Вашингтон» вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с победителем пары «Бостон» - «Чикаго».

НБА
Плей-офф
Восточная конференция
1/4 финала

Шестой матч

Матч

Атланта - Вашингтон - 99:115

Место и дата

29 апреля 02:00, Филипс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бостон» выбил» «Чикаго» из плей-офф и вышел на «Вашингтон»«Чикаго» дома уступил «Бостону» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф в Восточной конференции.НБА. «Милуоки» уступил «Торонто», «Сан-Антонио» одолел «Мемфис» и вышел во второй раундВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».«Торонто» обыграл «Милуоки» и вышел во второй раунд плей-офф, где сразится с «Кливлендом»Баскетболисты «Торонто Рэпторз» вышли во второй раунд плей-офф НБА.«Бостон» обыграл «Чикаго» в пятом матче плей-офф НБАВ пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Бостон» на домашней площадке обыграл «Чикаго» со счетом 108:97 (23:20, 29:30, 27:31, 29:16).«Вашингтон» обыграл «Атланту» и вышел вперед в серииВ пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Вашингтон» на домашней площадке переиграл «Атланту» со счетом 103:99 (23:25, 27:24, 33:30, 20:20).«Юта», обыграв «Клипперс», вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НБАБаскетболисты «Юты» в пятом матче первого раунда плей-офф Западной конференции НБА нанесли поражение «Клипперсу».«Сан-Антонио» вышел вперед в серии, обыграв «Мемфис»В пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио» на домашней площадке обыграл «Мемфис» со счетом 116:103 (23:23, 32:26, 32:27, 29:27).«Хьюстон» обыграл «Оклахому» и вышел в 1/4 финала плей-офф НБАВ пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон» на домашней площадке обыграл «Оклахому» со счетом 105:99 (16:22, 35:22, 21:33, 33:22).«Голден Стэйт» вышел во второй раунд плей-офф НБАБаскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» сломили сопротивление «Портленда» в серии первого раунда плей-офф НБА.«Атланта» обыграла «Вашингтон» и сравняла счет в серииВ четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Атланта» на домашней площадке переиграла «Вашингтон» со счетом 111:101 (28:35, 31:15, 18:27, 34:24).«Торонто» разгромил «Милуоки» и вышел вперед в серииВ пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Торонто» на домашней площадке разгромил «Милуоки» со счетом 118:93 (31:20, 26:28, 33:25, 28:20).НБА. Плей-офф. «Чикаго» уступил «Бостону», «Юта» обыграла «Клипперс» и другие матчиРезультаты матчей первого раунда плей-офф НБА.«Юта» обыграла «Клипперс» и сравняла счет в серииМатч первого раунда плей-офф НБА между «Ютой» и «Клипперс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 105:98 в пользу «Юты».«Бостон» обыграл «Чикаго» и сравнял счет в серииМатч первого раунда плей-офф НБА между «Чикаго» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 104:95 в пользу «Бостона».«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в плей-офф НБАМатч первого раунда плей-офф НБА между «Оклахомой» и «Хьюстоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 113:109 в пользу «Хьюстона».«Меня поставили перед фактом – в этом сезоне больше играть не будешь»«Меня поставили перед фактом – в этом сезоне больше играть не будешь»Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов – о досрочном окончании регулярного чемпионата, коротком отпуске и своих перспективах в нынешней команде.НБА. «Индиана» сыграет с «Кливлендом», «Оклахома» - «Хьюстон» и другие матчиВсе матчи первого раунда плей-офф НБА на сайте «Советского спорта».НБА. Плей-офф. «Милуоки» уступил «Торонто», «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио» и другие матчиВсе матчи первого раунда плей-офф НБА на сайте «Советского спорта».«Мемфис» в овертайме обыграл «Сан-Антонио» и сравнял счет в серииМатч первого раунда плей-офф НБА между «Мемфисом» и «Сан-Антонио» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 110:108 в пользу «Мемфиса».«Атланта» обыграла «Вашингтон» и сократила отставание в серииМатч первого раунда плей-офф НБА между «Атлантой» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 116:98 в пользу «Атланты».
Футбол
«Урал» сыграет с «Тереком» без ряда основных игроков
Футбол
Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом встречи с «Рубином»
Футзал
Определились все пары плей-офф чемпионата России
Теннис
Халеп вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Севастову
все новости
Атланта
Атлантакалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости