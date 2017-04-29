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Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Нэшвиллом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сент-Луис» дома обыграл «Нэшвилл» (3:2) во втором матче 1/2 финала плей-офф в Западной конференции НХЛ.

У победителей две шайбы забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, еще один гол забил Йори Лехтеря. У проигравших отличились Джеймс Нил и Райан Эллис.

Таким образом, счет в серии стал 1-1.

Следующая игра пройдет в Нэшвилле 30 апреля.

НХЛ
Плей-офф
Западная конференция
1/2 финала

Второй матч

Матч

Сент-Луис - Нэшвилл - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы:

Нил (Эллис, Сишонс), 7:49 (0:1). Тарасенко (Стеен, Петранжело), 19:40 (1:1). Эллис 43:07 (1:2). Лехтеря (Берглунд, Парайко), 47:39 (2:2). Тарасенко (Шварц, Эдмундсон), 56:09 (3:2).

Место и дата

29 апреля 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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