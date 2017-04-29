Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Нэшвиллом»
«Сент-Луис» дома обыграл «Нэшвилл» (3:2) во втором матче 1/2 финала плей-офф в Западной конференции НХЛ.
У победителей две шайбы забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, еще один гол забил Йори Лехтеря. У проигравших отличились Джеймс Нил и Райан Эллис.
Таким образом, счет в серии стал 1-1.
Следующая игра пройдет в Нэшвилле 30 апреля.
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