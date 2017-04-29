«Бостон» выбил» «Чикаго» из плей-офф и вышел на «Вашингтон»
«Чикаго» дома уступил «Бостону» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф в Восточной конференции.
Счет встречи - 105:83 (30:23, 24:18, 34:18, 17:24) в пользу гостей.
Самыми результативными игроками встречи стали Эйвери Брэдли из «Селтикс» и Джимми Батлер из «Буллз», набравшие по 23 очка.
Таким образом, «Бостон» выиграл серию со счетом 4-2, и в полуфинале конференции сыграет с «Вашингтоном».
НБА
Плей-офф
Восточная конференция
1/4 финала
Шестой матч
Матч
Место и дата
29 апреля 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически