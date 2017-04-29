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Комиссия по этике ФИФА начала новое расследование в отношении Инфантино

Источник:  Spiegel OnlineКомментарии

Комиссия по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала расследование в отношении президента организации Джанни Инфантино, сообщает Spiegel.

По данным издания, предметом расследования является возможное влияние Инфантино на недавние выборы главы Африканской конфедерации футбола через футбольного функционера из Зимбабве Филиппа Чиянгвы.

Напомним, в прошлом месяце новым президентом конфедерации был избран представитель Мадагаскара Ахмад Ахмад.

Инфантино не впервые становится объектом пристального внимания комитета по этике ФИФА. Ранее швейцарского чиновника подозревали, в частности, в нецелевом расходовании средств организации.

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