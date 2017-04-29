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Дубль Тарасенко, осечка «Ювентуса» в Бергамо и новое расследование в отношении Инфантино. Главные новости утра

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Тарасенко, осечка «Ювентуса» в Бергамо и новое расследование в отношении Инфантино. Главные новости утра

«Советский спорт» знакомит вас с главными новостями субботнего утра.

1. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал героем второго матча серии с «Нэшвиллом», забросив две шайбы.

2. «Ювентус» упустил победу над «Аталантой», пропустив на 89-й минуте.

3. По словам наставника туринцев Массимилиано Аллегри, игра в Бергамо дала ему пищу для размышлений в преддверии встречи с «Монако».

4. Комитет по этике ФИФА начал новое расследование в отношении Инфантино

5. «Реал» стал третьим участником баскетбольного «Финала четырех», составив компанию ЦСКА и «Фенербахче».

6. Хоккеисты Южной Кореи впервые пробилась в элитный дивизион чемпионата мира, тогда как команда Украины потерпела крах.

7. В свою очередь, российские хоккеистки поражают результативностью на Кубке Европы среди юниоров.

8. А в российском мини-футболе настала пора плей-офф.

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