Дубль Тарасенко, осечка «Ювентуса» в Бергамо и новое расследование в отношении Инфантино. Главные новости утра
«Советский спорт» знакомит вас с главными новостями субботнего утра.
1. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал героем второго матча серии с «Нэшвиллом», забросив две шайбы.
2. «Ювентус» упустил победу над «Аталантой», пропустив на 89-й минуте.
3. По словам наставника туринцев Массимилиано Аллегри, игра в Бергамо дала ему пищу для размышлений в преддверии встречи с «Монако».
4. Комитет по этике ФИФА начал новое расследование в отношении Инфантино.
5. «Реал» стал третьим участником баскетбольного «Финала четырех», составив компанию ЦСКА и «Фенербахче».
6. Хоккеисты Южной Кореи впервые пробилась в элитный дивизион чемпионата мира, тогда как команда Украины потерпела крах.
7. В свою очередь, российские хоккеистки поражают результативностью на Кубке Европы среди юниоров.
8. А в российском мини-футболе настала пора плей-офф.
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