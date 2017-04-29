«Эдмонтон» победил «Анахайм» и увеличил свое преимущество в серии

Евгений Кузнецов: Мы играем с «Питтсбургом» от ножа. Легкой жизни ни у кого нет

Корреспондент «Советского спорта» в Вашингтоне побеседовал после матча (2:3) с форвардом «Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.