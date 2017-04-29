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«Эдмонтон» победил «Анахайм» и увеличил свое преимущество в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Эдмонтона» нанесли поражение «Анахайму» (2:1) во втором матче серии плей-офф НХЛ.

В составе «Нефтяников» заброшенными шайбами отметились Андрей Секера и Патрик Марун, реализовавший численное преимущество.

А голкипер «Эдмонтона» Кэм Талбо отразил 39 бросков по своим воротам из 40.

Напомним, первую игру канадская команда также выиграла на чужой площадке (5:3).

Следующий матч состоится 1 мая в Эдмонтоне.

Матч

Анахайм - Эдмонтон - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы:

Секера 1:05 (0:1). Марун (Эберле, Ньюджент-Хопкинс), 26:41 (0:2 - бол.). Сильверберг (Кеслер, Фаулер), 35:34 (1:2 - бол.).

Место и дата

29 апреля 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция


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