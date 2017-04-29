«Эдмонтон» победил «Анахайм» и увеличил свое преимущество в серии
Хоккеисты «Эдмонтона» нанесли поражение «Анахайму» (2:1) во втором матче серии плей-офф НХЛ.
В составе «Нефтяников» заброшенными шайбами отметились Андрей Секера и Патрик Марун, реализовавший численное преимущество.
А голкипер «Эдмонтона» Кэм Талбо отразил 39 бросков по своим воротам из 40.
Напомним, первую игру канадская команда также выиграла на чужой площадке (5:3).
Следующий матч состоится 1 мая в Эдмонтоне.
Матч
Анахайм - Эдмонтон - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы:
Секера 1:05 (0:1). Марун (Эберле, Ньюджент-Хопкинс), 26:41 (0:2 - бол.). Сильверберг (Кеслер, Фаулер), 35:34 (1:2 - бол.).
Место и дата
29 апреля 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически