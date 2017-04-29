Рижский «Сконто» выставлен на продажу

Самый титулованный клуб Латвии «Сконто» (Рига), ранее признанный неплатежеспособным, выставлен на продажу.

В пакете, сумма которого не сообщается, предлагается приобретение товарного знака «Сконто» и принадлежащих на данный момент клубу игроков. Сообщается также, что имеющиеся на данный момент долги команды не перейдут к новому владельцу «Сконто».

В минувшем декабре суд Видземского предместья Риги признал «Сконто» неплатежеспособным. Ранее в феврале 2016 года «Сконто» не получил лицензии на участие в чемпионате высшей лиги Латвии и был отправлен в первый дивизион. После этого клуб попросил начать процесс правовой защиты, чтобы урегулировать финансовые проблемы.

«Сконто» становился чемпионом страны 14 раз и 8 раз завоевывал национальный Кубок.

