Владимир Тарасенко: «Сент-Луис» просто не мог проиграть второй матч подряд
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал победу своей команды над «Нэшвиллом» во втором матче серии плей-офф.
- Мы просто не могли проиграть второй матч подряд, надо было обязательно сравнивать счет в серии. Если ты не забиваешь в нужных матчах, не помогаешь своей команде выиграть, то не имеешь потом права на свободный вечер. Это плей-офф, и здесь не имеет значения, кто именно забросил шайбу. Я стараюсь забивать и не слишком загружать голову различными переживаниями и мыслями.
Сейчас у нас есть время произвести перезагрузку и подойти к следующему матчу с новыми силами. Пас Эдмундсона коньком? Получилось даже лучше, чем клюшкой, но и Шварца необходимо отметить, он отлично сыграл в предыдущем эпизоде. Теперь мы едем в Нэшвилл за двумя победами. Знаю, что там очень шумные и преданные своей команды болельщики, но меня это не смущает, - заявил Тарасенко.
У победителей две шайбы забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, еще один гол забил Йори Лехтеря. У проигравших отличились Джеймс Нил и Райан Эллис.
Таким образом, счет в серии стал 1-1.
Следующая игра пройдет в Нэшвилле 30 апреля.
Матч
Сент-Луис - Нэшвилл - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы:
Нил (Эллис, Сишонс), 7:49 (0:1). Тарасенко (Стеен, Петранжело), 19:40 (1:1 - бол.). Эллис 43:07 (1:2). Лехтеря (Берглунд, Парайко), 47:39 (2:2). Тарасенко (Шварц, Эдмундсон), 56:09 (3:2).
Место и дата
29 апреля 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция