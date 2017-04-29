Владимир Тарасенко: «Сент-Луис» просто не мог проиграть второй матч подряд

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал победу своей команды над «Нэшвиллом» во втором матче серии плей-офф.

- Мы просто не могли проиграть второй матч подряд, надо было обязательно сравнивать счет в серии. Если ты не забиваешь в нужных матчах, не помогаешь своей команде выиграть, то не имеешь потом права на свободный вечер. Это плей-офф, и здесь не имеет значения, кто именно забросил шайбу. Я стараюсь забивать и не слишком загружать голову различными переживаниями и мыслями.

Сейчас у нас есть время произвести перезагрузку и подойти к следующему матчу с новыми силами. Пас Эдмундсона коньком? Получилось даже лучше, чем клюшкой, но и Шварца необходимо отметить, он отлично сыграл в предыдущем эпизоде. Теперь мы едем в Нэшвилл за двумя победами. Знаю, что там очень шумные и преданные своей команды болельщики, но меня это не смущает, - заявил Тарасенко.

У победителей две шайбы забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, еще один гол забил Йори Лехтеря. У проигравших отличились Джеймс Нил и Райан Эллис.

Таким образом, счет в серии стал 1-1.

Следующая игра пройдет в Нэшвилле 30 апреля.



