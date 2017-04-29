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Джонни Херберт: Я очень рад тому, как складывается карьера Квята

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Британский пилот Джонни Херберт прокомментировал развитие карьеры в «Формуле-1» Даниила Квята.

- Вспомните прошлый год. Перед Сочи Квят показал великолепную гонку в Китае, где был на подиуме. Потом была прекрасная квалификация здесь, но в гонке случилось то, что случилось. Такое бывает в спорте, через это надо пройти.

Но сейчас я очень рад тому, как выступает Даниил, тому, как складывается его карьера. Он молод, очень быстр - это очевидно. Он на равных сражается с Карлосом Сайнсом-младшим, и непонятно, кто из них достоин называться первым пилотом в команде. Есть только одна вещь, которую я могу посоветовать Квяту: не надо спешить, быть чуть более осторожным, порой надо чуть расслабиться, - цитирует Херберта агентство ТАСС.

Напомним, 30 апреля на «Автодроме Сочи» состоится Гран-при России-2017.

Даниил Квят был переведен из команды «Ред Булл» в «Торо Россо» летом прошлого года.





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