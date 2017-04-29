Райан Эллис: У «Сент-Луиса» хороший вратарь. Он выручил их
Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис поделился впечатлениями от второй игры серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (2:3).
- «Блюз» хорошо сыграли. Очень обидно. Мы вели в счете к
середине третьего периода. Но нам нельзя удаляться, надо их заставлять нарушать
правила. Мы должны использовать свои шансы. Инициатива была на нашей стороне в
течение долгого времени. Но у них хороший вратарь. Он выручил их, - передает слова защитника
«Предаторз» официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 1:1. Следующий матч пройдет в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в воскресенье. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Матч
Сент-Луис - Нэшвилл - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы:
Нил (Эллис, Сишонс), 7:49 (0:1). Тарасенко (Стеен, Петранжело), 19:40 (1:1 - бол.). Эллис 43:07 (1:2). Лехтеря (Берглунд, Парайко), 47:39 (2:2). Тарасенко (Шварц, Эдмундсон), 56:09 (3:2).
Место и дата
29 апреля 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция