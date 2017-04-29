Райан Эллис: У «Сент-Луиса» хороший вратарь. Он выручил их

Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис поделился впечатлениями от второй игры серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (2:3).

- «Блюз» хорошо сыграли. Очень обидно. Мы вели в счете к середине третьего периода. Но нам нельзя удаляться, надо их заставлять нарушать правила. Мы должны использовать свои шансы. Инициатива была на нашей стороне в течение долгого времени. Но у них хороший вратарь. Он выручил их, - передает слова защитника «Предаторз» официальный сайт НХЛ.



Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 1:1. Следующий матч пройдет в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в воскресенье. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.