Джейк Аллен: Мы понимали, что серия с «Нэшвиллом» будет длинной

Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен поделился впечатлениями от второй игры серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (3:2).

- Мы понимали, что серия будет длинной. Ни мы, ни они не думали, что получится ее выиграть за четыре матча. Такое сейчас бывает редко. Теперь нам надо отдохнуть, потому что там играть будет тяжело, - передает слова голкипера «Блюз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 1:1. Следующий матч пройдет в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в воскресенье. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.