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Джейми Варди: Шекспир стал идеальным тренером для большинства игроков «Лестера»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Нападающий «Лестера» Джейми Варди доволен тем, как команда играет под руководством Крэйга Шекспира.

- Думаю, что Шекспир стал идеальной кандидатурой для большинства игроков «Лестера». Решение о том, продолжит ли он работу по окончании сезона, зависит не от нас, а от руководства, но он определенно смог отлично себя зарекомендовать. Мы должны сохранить этот импульс до конца сезона. Вернулись к тому, что хорошо знаем и умеем, - заявил Варди.

Напомним, на посту главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир сменил Клаудио Раньери, который привел команду к титулу чемпионов Англии в сезоне-2015/16.

В данный момент «лисы» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

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